حريق داخل شقة بالبدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق اندلع داخل شقة بالبدرشين.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة منزل بالبدرشين.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ2 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي، تبين أن الحريق وقع آخر شارع سكة سلامة بالبدرشين.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.