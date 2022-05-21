السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى تصادم توك توك وسيارة ملاكى بالجيزة

تصادم توك توك
تصادم توك توك
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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» أعلى الطريق بمركز العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على سائق الملاكي للتحقيق معه، وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 

 تلقت إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بين سيارة ملاكي و«توك توك» بقرية المقاطفية التابعة لمركز العياط، وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي بمركبة «توك توك»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث صادم سيارة ملاكي العياط

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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