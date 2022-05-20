الجمعة 20 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلافات مالية.. حبس سائق «توك توك» شرع فى قتل عامل بالجيزة

حبس
حبس
ads

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس سائق "توك توك" متهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض، والتسبب في إصابته بجرح قطعي بكف يده بسبب خلافات مالية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم طالب المجني عليه بإعادة مبلغ مالي اقترضه منه، ولكنه تهرب منه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنقل عامل إلى المستشفى، مصابا بجرح قطعي كبير بكف يده، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الطالبية. 

- نتائج التحقيقات

كشفت تحريات المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن أن سائق "توك توك" اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، بسبب مطالبة المتهم للمجني عليه بإعادة مبلغ مالي اقترضه منه.

وبتجهيز كمين للمتهم، بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد الجوهرى، وكيل فرقة المباحث، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

النيابة العامة الجيزة سائق توك توك خلافات مالية المستشفى منطقة الطالبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

موعد إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19- 5- 2022

رابط الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسى الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الترحم والأوغاد.. على الوسطاء أن يمتنعوا

د. محمد عفيفي

لبنان: بدايات التغيير

ماجد حبته

رئيسة وزراء فرنسا المؤقتة

محمد عبدالعزيز

أغنى أغنياء العرب

الحسين عبدالرازق

ممشى أهل مصر!

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأوقاف الفلسطينى لعلماء الأمة: أنقذوا القدس من انتهاكات الاحتلال

عضوة كنيست عربية تنشق عن حكومة الاحتلال بسبب شيرين أبو عاقلة

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق