لخلافات مالية.. حبس سائق «توك توك» شرع فى قتل عامل بالجيزة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس سائق "توك توك" متهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض، والتسبب في إصابته بجرح قطعي بكف يده بسبب خلافات مالية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم طالب المجني عليه بإعادة مبلغ مالي اقترضه منه، ولكنه تهرب منه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنقل عامل إلى المستشفى، مصابا بجرح قطعي كبير بكف يده، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الطالبية.

- نتائج التحقيقات

كشفت تحريات المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن أن سائق "توك توك" اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، بسبب مطالبة المتهم للمجني عليه بإعادة مبلغ مالي اقترضه منه.

وبتجهيز كمين للمتهم، بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد الجوهرى، وكيل فرقة المباحث، بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.