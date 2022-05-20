لخلاف على ملكية «مسقى».. القبض على 6 متهمين في مشاجرة بسوهاج

وقعت مشاجرة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب الخلافات على مسقى مائى بالأرض الزراعية، وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة عليها و تم ضبط 6 من المشاركين في المشاجرة من بينهم 4 مصابين.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بين طرفين بدائرة المركز، وتم السيطرة عليها وتعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز، أنها بين كل من" طرف أول “ ج. ح. ح” 65 سنة عامل مصاباً بجرح في الساق اليسرى، وشقيقه "ط. ح.ح" 55 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بالرأس، و"ع. ش.م" 45 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بالجبهة والذراع الأيسر ".

وبين “ طرف ثان “ ح. م. ح” 61 سنة عامل، وشقيقه "م. م. ح” 55 سنة عامل، وخ. أ. ع" 20 سنة عامل، مصابين بجروح رضية بفروة الرأس، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي ملكية مسقي مائي بأرضهم الزراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.