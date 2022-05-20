الجمعة 20 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 20 مايو 2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر
ads

تشهد جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة 20 مايو 2022، طقسا ربيعيا معتدلا، حيث يستطلع الجميع تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

القاهرة تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 32 

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن اليوم الجمعة نهارا يسوده طقس حار على العاصمة القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، بينما تعتدل حالة الطقس ليلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس لطيف ليلا على العاصمة القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وفيما يلى حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 20 مايو 2022 على محافظات مصر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة 

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة   

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة 

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة 

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

txt

غلق محطة مترو العتبة غدًا

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم السبت 21 مايو 2022 على محافظات مصر

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة 

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة   

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة 

 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة 

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 21 درجة

txt

من هى بيج ياسمين الفتاة التى أحدثت جدلا واسعا على السوشيال ميديا؟

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الأحد 22 مايو 2022 على محافظات مصر

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة 

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة   

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة 

 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة 

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

 

ونصحت الأرصاد الجوية المصرية المواطنين خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية وذلك أثناء نزولهم إلى الشارع نهارا؛ لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لافتة إلى أن جمهورية مصر العربية تتأثر بالكتل الهوائية للدول المجاورة لها سواء الكتل القادمة من الجنوب التي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة أو الكتل الهوائية القادمة من الشمال والتي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الجمعة درجات الحرارة يوم السبت درجات الحرارة يوم الأحد الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

موعد إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19- 5- 2022

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسى الثانى

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

لبنان: بدايات التغيير

ماجد حبته

رئيسة وزراء فرنسا المؤقتة

محمد عبدالعزيز

أغنى أغنياء العرب

الحسين عبدالرازق

ممشى أهل مصر!

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

عضوة كنيست عربية تنشق عن حكومة الاحتلال بسبب شيرين أبو عاقلة

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق

رويترز: انطلاق صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخى فى إسرائيل