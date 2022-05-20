تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 20 مايو 2022

تشهد جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة 20 مايو 2022، طقسا ربيعيا معتدلا، حيث يستطلع الجميع تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة طبقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

القاهرة تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 32

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن اليوم الجمعة نهارا يسوده طقس حار على العاصمة القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، بينما تعتدل حالة الطقس ليلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس لطيف ليلا على العاصمة القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وفيما يلى حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 20 مايو 2022 على محافظات مصر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم السبت 21 مايو 2022 على محافظات مصر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 21 درجة

حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الأحد 22 مايو 2022 على محافظات مصر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

ونصحت الأرصاد الجوية المصرية المواطنين خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية وذلك أثناء نزولهم إلى الشارع نهارا؛ لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لافتة إلى أن جمهورية مصر العربية تتأثر بالكتل الهوائية للدول المجاورة لها سواء الكتل القادمة من الجنوب التي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة أو الكتل الهوائية القادمة من الشمال والتي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.