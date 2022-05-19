النقض تلغى حكم الإعدام بحق 5 متهمين بقتل تاجر وإصابة شقيقه فى العبور

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات ضد 5 متهمين بقتل تاجر وإصابة شقيقه، لسرقتهما، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى .

وكشف قرار إحالة المتهمين أنهم قتلوا المجني عليه "ح .ا" مع سبق الإصرار والترصد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم إلى أنه قد وقت إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه .

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المبين في التحقيقات وقدره مائة وخمسون ألف جنيه والمملوك للمجني عليه وشقيقه داخل مدينة العبور حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، ظاهرة ومخبأه محل الاتهام على النحو المشار إليه في التحقيقات.

وكان قسم شرطة قسم العبور قد تلقى بلاغا مفاده مصرع تاجر وإصابة شقيقه أثناء استقلاله سيارته، وبالتحرى تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا سرقة المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية، حيث عقدوا العزم على قتل المجني عليه وقاموا باستيقاف تاجر وشقيقه بقصد السرقة بالإكراه، وعندما رفض الانصياع للمتهمين أطلقوا الرصاص عليهما، فلقي الأول مصرعه وأصيب شقيقه وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيقات .