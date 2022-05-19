محمد علي رزق يروج لمسرحيته الجديدة «كاليجولا»: تعرض غدا

شارك الفنان محمد علي رزق، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له توضح الشخصية التي سيجسدها قريبًا، ضمن أحداث مسرحية "كاليجولا".

وتابع رزق على الصورة التي شارك بها جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله «كاليجولا» ابتداء من غداً الجمعة 20 مايو يومياً على المسرح العائم بالمنيل في تمام السابعة مساءً، الدخول من الساعة السادسة والنصف إنتاج / مسرح الشباب إعداد و إخراج / محمد عز».

وكانت آخر أعمال الفنان محمد علي رزق، مشاركته بدور إرهابي ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 3- القرار"، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2022.

أبطال مسلسل الاختيار 3

شارك في ملحمة الاختيار 3، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: "أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكى، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.