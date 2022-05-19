الخميس 19 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائقين بتهمة سرقة 3 أطنان نحاس من داخل شركة بالتجمع الأول

حبس
حبس
ads

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس سائقين في اتهامهما بسرقة 3 أطنان نحاس من داخل شركة بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مهندس بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باكتشافه سرقة (بكرة كابل نحاس "وزنت 3 أطنان تقريباً") من داخل موقع الشركة محل عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين بذات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة سرقة بكرة كابل النحاس من داخل الشركة المشار إليها ولاذا بالفرار، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذا البكرة المستولى عليها، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سائقين سرقة 3 طن نحاس التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19- 5- 2022

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

لبنان: بدايات التغيير

ماجد حبته

رئيسة وزراء فرنسا المؤقتة

محمد عبدالعزيز

أغنى أغنياء العرب

الحسين عبدالرازق

ممشى أهل مصر!

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

عضوة كنيست عربية تنشق عن حكومة الاحتلال بسبب شيرين أبو عاقلة

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق

رويترز: انطلاق صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخى فى إسرائيل