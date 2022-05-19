حبس سائقين بتهمة سرقة 3 أطنان نحاس من داخل شركة بالتجمع الأول

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس سائقين في اتهامهما بسرقة 3 أطنان نحاس من داخل شركة بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مهندس بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باكتشافه سرقة (بكرة كابل نحاس "وزنت 3 أطنان تقريباً") من داخل موقع الشركة محل عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين بذات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة سرقة بكرة كابل النحاس من داخل الشركة المشار إليها ولاذا بالفرار، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذا البكرة المستولى عليها، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.