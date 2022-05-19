نجمة بوليوود «ديبيكا».. أجمل إطلالات مهرجان كان السينمائي 2022 (صور)

حاوط افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي أول أمس الثلاثاء، بريقا وسحرا لنجوم السجادة الحمراء.

ووفقًا لموقع “فوج العربية” يجد مهرجان كان السينمائي حضور أكبر نجوم السينما يسافرون من مكان قريب وبعيد لحضور العروض الأولى للفيلم وللحفلات، والعديد من الإطلالات البراقة من الفساتين والبدل المختلفة فتعتبر حدث رئيسي للموضة بالتأكيد.

وهناك العديد من النجوم والنجمات اللاتي لهن ظهور مميز لا يمكن إنكاره تألقت النجمة فيولا ديفيس ببروش شعر مزين بالكريستال مدسوس في الأفرو ، بينما ارتدت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون مجموعة رائعة من أجنحة سميكة من الأونيكس، وارتدت أدريانا ليماكان ثوبها الأسود من Balmain بفتحة استراتيجية لفتت الانتباه إلى نتوء طفلها المتنامي.

يحتوي جدول هذا العام على عدد من الأفلام التي نتطلع إليها، ومن أعضاء لجنة التحكيم الرسمية نجوم مثل Deepika Padukone و Rebecca Hall و Noomi Rapace و Jasmine Trinca.

في اليوم الأول من المهرجان ، بدأ العديد من أعضاء لجنة التحكيم بالظهور بأسلوب رائع، وارتدت Padukone، على سبيل المثال الساري المخصص ذو الكتف الواحد - المستوحى من النمر البنغالي - في العرض الأول لفيلم Final Cut ( Coupez! .

وتعتبر مفاجأة اليوم الأول ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل مفاجئ عبر الأقمار الصناعية خلال حفل افتتاح المهرجان، حيث ظهر الممثل الذي أصبح زعيمًا لأوكرانيا في زمن الحرب على الشاشة، مرتديًا قميصه العسكري الأخضر المميز، وتلقى ترحيباً حاراً من الحشد المجتمعين على الريفييرا الفرنسية.

مع الأسبوع المقبل وقرب ختام المهرجان الذي يسدل ستاره في 28 مايو، والمزيد من الأفلام تعرض لأول مرة في العالم يمكنك أن تتوقع المزيد من لحظات الأناقة للمزيد من النجمات والفنانات الحضور ويأتي أبرزهن ما يلي:

فيولا ديفيس

إيل فانينغ

ديبيكا

جوليان مور

ريبيكا هول

ياسمين توكيس

إيفا لونجوريا

جريس إليزابيث