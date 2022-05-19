الخميس 19 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات في العثور على جثة شاب بأحد شوارع المطرية

جثة شاب
جثة شاب
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب في دائرة قسم شرطة المطرية، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها وكشف الملابسات.

وكان مأمور قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم العثور على سرنجة بها بقايا من مخدر الهيروين بجوار الجثة.

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى من مدمني المواد المخدرة، وأن سبب الوفاة هو تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات لمباشرة عملها.

القاهرة قسم شرطة المطرية جثة شاب مشرحة زينهم الطب الشرعي

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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