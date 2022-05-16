لتجنب «عوامات العين».. 3 نصائح للحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم

الكوليسترول أحد أهم أنواع الدهون التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، إلا أن ارتفاع نسبه في الدم يتسبب في الكثير من الآثار السلبية ويؤثر على الصحة العامة، وتتراوح أضراره تلك الآثار بين أمراض القلب وحتى الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووفقًا لموقع "the sun"، غالبًا ما يتم وصف ارتفاع الكوليسترول، الذي يتميز بنقص العلامات التحذيرية، بأنه حالة صامتة ومع ذلك ، فإن ترك مستوياتك دون اكتشاف قد يعرض صحة القلب والأوعية الدموية للخطر، ويمكن أن تكون عوامات العين أحد مؤشرات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

عائم العين

العوامات هي نقاط تظهر في العين وعادة ما تبدو مثل المواصفات السوداء أو الرمادية أو أنسجة العنكبوت التي تنجرف عند تحريك عينيك وتعتبر البقع أو الخطوط الداكنة في رؤيتك (العوائم) من أعراض انسداد الوريد الشبكي، شبكية العين وهي نسيج حساس للضوء في الجزء الخلفي من العين ، تتلقى إمدادها بالدم من خلال الشريان الشبكي والوريد الشبكي.

وعند انسداد الوريد أو ما يطلق عليه “انسداد الوريد الشبكي”، يتسرب الدم والسوائل إلى شبكية العين، وقد يترتب على ذلك تورم منطقة الشبكية المسماة بالبقعة، مما يؤثر على الرؤية المركزية.

ويعد ارتفاع الكوليسترول أمرًا شائعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الوريد الشبكي.

ووجدت دراسة أجريت عام 2008 أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم كان شائعًا مرتين لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد الوريد الشبكي المركزي مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من حالة العين، تشمل الأعراض الأخرى لانسداد الوريد الشبكي تغيرًا في الرؤية في عين واحدة، ورؤية ضبابية في عين واحدة وألم في العين المصابة.

وهناك العديد من العلامات التي تُشير إلى الإصابة لـ"عوامات العين"، حيث من الممكن أن تأخذ أشكالًا مختلفة مثل الخطوط الصغيرة أو الحلقات أو أشكال نسيج العنكبوت أو الأشكال الأخرى غير المنتظمة.

ويمكن أن تظهر في شكل خيوط متشابكة وشبه شفافة، ويمكن أيضًا أن تظهر على شكل بقع داكنة أو بقع تتحرك عندما تحرك عينيك.

وعندما تحاول تتبع هذه العوائم، فإنها تتحرك بسرعة خارج المجال البصري، وغالبًا ما يتم دعم عوامات العين على الخلفيات الساطعة مثل الشاشات أو السماء الزرقاء أو الجدار الأبيض. تختلف شدة وحجم وشكل هذه العوامات من شخص لآخر.

متى تحتاج للطبيب بشكل طارئ؟

إذا لاحظت وجود عوامات في العين أكثر من المعتاد ، ومضات من الضوء في العين أو ظلام على أي جانب من جوانب رؤيتك ، فيجب أن يفحصها الطبيب، من المهم أن نلاحظ أن عوامات العين لا يجب أن تكون بالضرورة من أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم فقط.، الطريقة الأكثر موثوقية لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي اختباره. سيقوم طبيبك إما بأخذ الدم من ذراعك أو إجراء اختبار وخز الإصبع لمعرفة مستويات الكوليسترول لديك.

كيف تخفض نسبة الكوليسترول المرتفع؟

يمكنك خفض نسب ارتفاع الكوليسترول في الدم بتغيير بعض العادات والتحول إلى الأدوية ، هناك طرق مختلفة يمكن أن تساعد في خفض مستوياتك، نظرًا لأن الكوليسترول يمكن أن يكون ناتجًا عن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية ، فإن تحويل نظامك الغذائي إلى نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في مستوياتك.

الأطعمة مثل دقيق الشوفان والتفاح والخوخ والفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تمنع جسمك من امتصاص الكوليسترول.

كما أن ممارسة الرياضة يوميًا تلعب دورًا كبيرًا في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

كذلك تجنب التدخين والشرب والابتعاد عن التوتر