السبت 14 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتلو أمر الإحالة.. والمتهم بقتل كاهن الإسكندرية ينكر الاتهامات

محكمة
محكمة
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بدأت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الـ22، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية القس أرسنيوس وديد، عن جريمة القتل العمد أثناء تواجده على كورنيش الإسكندرية.

حيث أدخلت قوات الأمن المتهم قفص الاتهام بقاعة محكمة جنايات الإسكندرية، وسط حراسة أمنية مشددة.

بدأت جلسة محاكمة المتهم بتلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، حيث قرأ وكيل النائب العام الاتهام الوارد بأمر الإحالة، أمام هيئة المحكمة، فيما واجه رئيس المحكمة المتهم داخل قفص الاتهام بما جاء في أمر الإحالة من اتهام، فأنكر المتهم ما جاء بالاتهام.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل المجنى عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله- كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وإحراز سلاح أبيض.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة سبعةَ عشَر شاهدًا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولًا عنها.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى.

محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الـ22 المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة قاتل كاهن الإسكندرية

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