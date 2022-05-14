كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة مسن عثر عليها متعفنة داخل شقته، أن الجثة في حالة تحلل رمي، وتعذر فحص الجثمان نظرا لتعفنه.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن.

وبالفحص تبين صحة البلاغ وبكسر باب الشقة، عثر على جثة متعفنة “مصطفى م ح” في العقد الخامس من العمر مالك الشقة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.