السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى عصارة قصب بنجع حمادى

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، على حريق نشب في عصارة قصب، بقرية الغربي بهجورة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عصارة قصب في نجع حمادي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتبين اشتعال النيران داخل عصارة قصب ملك عدلي كامل، مقيم بقرية الغربي بهجورة، وأسفر عن تلفيات داخل العصارة دون وجود أي إصابات بشرية.

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الحماية المدنية حريق قرية الغربي بهجورة نجع حمادي

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