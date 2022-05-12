حبس سائق 4 أيام فى سرقة لاعبة تنس أجنبية

قررت النيابة حبس سائق بشركة نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة لاعبة تنس أجنبية أثناء توصيلها لمطار القاهرة الدولي.

تمت مواجهة المتهم من قبل النيابة العامة بالتهمة الموجهة له فأقرّ بارتكاب الواقعة، فقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام سائق بإحدى شركات النقل بسرقة لاعبة تنس روسية الجنسية أثناء توصيلها من مكان إقامتها في الشيخ زايد إلى مطار القاهرة متوجهة إلى بلدها.

بعمل التحريات الأولية تبين أن المجني عليها طلبت سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الشهيرة لتقلها من مكان إقامتها في الشيخ زايد إلى مطار القاهرة الدولي، وبعدما استقلت السيارة قام المتهم بسرقتها والاستيلاء على مبلغ 1000 دولار و4000 جنيه مصري كانت داخل حقيبة يدها.

وأضافت التحريات أن المجني عليها استسلمت لموقف المتهم وجريمته خوفًا من أن يصيبها بمكروه أو يسبب لها أذى جسديا، وفور انتهائه من سرقتها، استوقف السيارة وطلب سيارة أجرة لتنقل المجني عليها إلى مقصدها بمطار القاهرة الدولي، وعادت لاعبة التنس إلى قسم شرطة الشيخ زايد وحررت محضرا بواقعة السرقة تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، واتهمت فيه السائق بسرقتها وأنها لم تقاومه خشية تعرضها للإيذاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بمنطقة عين شمس واستدعت المجني عليها التي تعرفت عليه فور رؤيته وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق واستدعت المجني عليها لسماع أقوالها في الواقعة، كما استعجلت التحريات النهائية لكشف ملابسات الواقعة الكاملة.