جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة إفريقى الجنسية بالوايلى

شكلت مباحث القاهرة، فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة مجهولة يحمل الجنسية الإفريقية بشارع الخازندار بمنطقة الوايلى بالقاهرة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة بشارع الخازندار بمنطقة الوايلى.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن المتوفى يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.