ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالمقطم

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية في منطقة المقطم، وإعداد تقرير حول وجود شبهة جنائية من عدمه.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة المقطم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المقطم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.