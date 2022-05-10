تبحث الكثير من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، عن كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، بعد أن ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل" عن كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

يأتي ذلك تزامنًا من بدء صرف معاش تكافل وكرامة الأسبوع المقبل وتحديدًا في 15 مايو 2022، وقد خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة للاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة، وكذلك يبحث غير المقبولين في برنامج تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

يمكن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا ) اختيار برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن نتيجتك كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له. الضغط على تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة. اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية والمركز، وقسم الشرطة التابع له يتمّ تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي. كتابة تفاصيل الشكوى. الضغط على كلمة تسجيل. تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

المستندات المطلوبة للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة

صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

إقرار الوصاية للأيتام.

شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

صور من شهادة الميلاد مميكنة (شهادة كمبيوتر).

بطاقة التموين المميكنة (إن وجدت).

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موانع صرف معاش تكافل وكرامة