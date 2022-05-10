الثلاثاء 10 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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تبحث الكثير من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، عن كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، بعد أن ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل" عن كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

يأتي ذلك تزامنًا من بدء صرف معاش تكافل وكرامة الأسبوع المقبل وتحديدًا في 15 مايو 2022، وقد خصصت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة للاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة، وكذلك يبحث غير المقبولين في برنامج تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

 

كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

يمكن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا )
  2. اختيار برنامج تكافل وكرامة
  3. الاستعلام عن نتيجتك
  4. كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له.
  5. الضغط على تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة.
  6. اختيار المحافظة، والإدارة الاجتماعية والمركز، وقسم الشرطة التابع له
  7. يتمّ تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات
  8. كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي.
  9. كتابة تفاصيل الشكوى.
  10. الضغط على كلمة تسجيل.
  11. تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

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المستندات المطلوبة للتقديم لبرنامج تكافل وكرامة

  • صور من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • إقرار الوصاية للأيتام.
  • شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
  • صور من شهادة الميلاد مميكنة (شهادة كمبيوتر).
  • بطاقة التموين المميكنة (إن وجدت).

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موانع صرف معاش تكافل وكرامة

  • ملكية أرض زراعيه (نصف فدان فأكثر)
  • إيجار أرض زراعيه (فدان فأكثر)
  • ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن
  • ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة)
  • ملكية رؤوس مواشى للتجاره (ثلاثة أو أكثر)
  • العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (بإشتراك تأميني)
  • العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (بدون إشتراك تأمينى) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد
  • امتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه (مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع)
  • الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته
  • الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر
  • السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )
  • ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة
  • مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا
  • إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء...)
  • تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً
  • عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه (تجميد لحين التحقق)
  • مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن (تجميد لحين التحقق)
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