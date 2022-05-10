الثلاثاء 10 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 10 متهمين النيابة تعطيل احكام الدستور

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