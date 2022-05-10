يبحث المواطنون خلال تلك الفترة عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022، وذلك حتى يتثنى لهم دفع فاتورة شهر مايو 2022 قبل فرض غرامة وإيقاف الخدمة للتليفون الأرضي، وكذلك سداد فاتورة التليفون الأرضي واماكن السداد.

وأصدرت الشركة " we " المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل عام 2022، والتي تحتوي على أشهر الاستخدام شهر يناير وفبراير وشهر مارس، وأعطت المواطنين فرصة للسداد إلى يوم 15 مايو القادم قبل تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022

يمكن الاستعلام عن التليفون الأرضي شهر مايو 2022 من خلال ذلك الرابط (من هنا)

وتبدأ شركة المصرية للإتصالات في إصدار وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 مايو 2022، وتمنح فترة سماح حتى يوم 14 يونيو 2022.

كما تحول الشركة خطوط التليفون الأرضية للعمل بنظام الاستقبال فقط لغير المسددين يوم 15 يونيو 2022 وحتى 14 يوليو 2022، وتفرض الشركة عقوبات على العملاء غير المسددين للفاتورة مثل قطع الحرارة عن التليفون وفرض غرامة تأخير على العملاء الذين لم يدفعوا قيمة فواتير التليفونات حتى يوم 15 يوليو 2022.

ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الاتصال على الرقم المختصر 19777.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022

الدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات (من هنا)

تسجيل رقم التليفون.

تسجيل كود المحافظة.

الضغط على عرض الفاتورة.

الدخول على السداد الإلكتروني.

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طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2022

هناك عدد من الطرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، والتي تضمن الدفع الإلكتروني عن طريق: