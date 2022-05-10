الثلاثاء 10 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد وفاة مارينا صلاح.. تحاليل مهمة قبل أشعة الصبغة على العين

مارينا صلاح
مارينا صلاح
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أثار خبر وفاة مارينا صلاح الجدل متصدرًا حديث السوشيال ميديا، لتعرضها إلى مضاعفات طبية إثر قيامها بأشعة صبغة على عينيها أدت إلى وفاتها في الحال داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة.

ووفقًا لموقع  HEALTH الطبي لابد من إجراء فحوصات وظائف كلى للمريض بسبب أن الصبغة تجرى عن طريق الكلى ووجود مشاكل بها يؤثر بالسلب عليه، كما لابد من وضع مضادات حساسية قوية وتكون الغرفة مجهزة بأسطوانة أكسجين داخلها.

وما يجب اخذه في الاحتياطات قبل الصبغة أيضًا إجراء تحليل حساسية اليود، والتأكد من عدم ارتداء عدسات لاصقة لفترة طويلة، أما الحوامل أيضًا فهن ممنوعات من إجراء هذا النوع من الصبغات على العيون.

كما أن الطبيب يتم حقن مريضه بمادة تسمي بـ "الفلورسين"، وهي يتم حقنها للمريض حتى يتم فحص العين بشكل جيد، لذا لابد أن يكون الجسم مهيأ بشكل كامل لاستقبال هذه المادة، وهذا ما يتأكد لنا من خلال الفحوصات التى تسبق استخدام الصبغة.

وما تعرضت له الحالة التى أدت للوفاة حساسية في الجلد بسبب هذه المادة مما أدى لهبوط في الدورة الدموية ومنها للوفاة في الحال.

وللصبغة في العين مخاطر وآثار جانبية يمكنها أن تحدث في أسوأ الحالات، والتى تشمل ما يلي الغثيان والقيء، جفاف الفم، ورم، تضخم الشعيرات الدموية في شبكية العين، تورم القرص البصري، زيادة إفراز اللعاب وزيادة معدل ضربات القلب والعطس، تورم الحنجرة، قشعريرة، صعوبة في التنفس، مشكلة في الدورة الدموية، سرطان، اعتلال الشبكية السكري، الضمور البقعي، ضغط دم مرتفع.

وتصدرت مارينا التريند بسبب وفاتها عقب خضوعها لأشعة صبغة على العين، حيث أعلن زوجها أن هذا بسبب الإهمال الطبي للمستشفى، فيما سادت حالة من الحزن والتعاطف مع زوجها وأهلها حيث خرج الأهل ووالدها للتحدث عبر المواقع الساعات الماضية، واصفين حالتها قبل الوفاة وانهيار زوجها حزنا عقب الوفاة.

مستشفيات العيون الخاصة وظائف كلى للمريض فحوصات وظائف كلى للمريض الاحتياطات قبل الصبغة عدم ارتداء عدسات لاصقة الغثيان والقيء

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وائل لطفي

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