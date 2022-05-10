الثلاثاء 10 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في «فساد الجمارك» لـ7 يونيو

يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي
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أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد الجمارك"، وذلك لجلسة 7 يونيو القادم، لمخاطبة مساعد وزير الداخلية للمرور والحماية المدنية، وندب مختص لتنفيذ المأمورية الواردة للحكم التمهيدي لجلسة 8 ديسمبر الماضي.

كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 حتى 2011، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

مصلحة الجمارك السيارات استهلاك سداد الرسوم

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