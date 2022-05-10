ضبط متهمين بإطلاق النار على شقيقين لخلافات الجيرة في أسوان

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين بعد خلافات عائلية على ملكية قطعة أرض تحديدًا عند زراعات بلانة التابعة لدائرة المركز، استخدموا فيها السلاح، ما أسفر عن إصابة شخصين بطلقات نارية.

وبعد تشكيل فريق من رجال مباحث نصر النوبة برئاسة المقدم عمرو حشاد رئيس المباحث، تم القبض على كلاً من: "أحمد. ع"، و"محمد. س"، والسلاح المستخدم فى المشاجرة العائلية على قطعة أرض بزراعات بلانة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وكانت قرية بلانة بمركز نصر النوبة بأسوان، شهدت أمس إصابة شابين شقيقين فى مشاجرة استخدم فيها الأسلحة، وتم إطلاق الأعيرة النارية، وتم التدخل من جانب الأجهزة الأمنية.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص لخلافات مادية بينهم، وتم استخدام الأسلحة النارية خلال المشاجرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "عبد ربه محروس الغاوى، 37 سنة، بطلق نافذ بالحوض، وشقيقه محمد محروس الغاوى، 24 سنة، بطلق نافذ بعضلة السمانه اليمنى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.