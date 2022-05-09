الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات لكشف غموض العثور على جثة فى أسانسير بالمرج

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة طفلة توفيت داخل أسانسير بمنطقة المرج، بعدما سقطت بين الأسانسير والحائط وتوفيت في الحال وتم نقل الجثة الى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجد، بلاغاً من الأهالي بمصرع طفلة عمرها عام ونصف داخل اسانسير بمنطقة المرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وتبين سقوط الطفلة أثناء صعودها مع أخواتها بين الحائط والأسانسير وحشر جسدها وتوفيت في الحال ونقلتها سيارة إسعاف إلى المشرحة ويجرى رجال المباحث تحرياتها حول الواقعة ويستمع لذويها وأقوال شهود العيان حول الحادث.

الأجهزة الأمنية تحريات جثة طفلة اسانسير المرج

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