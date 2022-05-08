المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى الساحل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن عبدالنبي ومحمد ياسر أبوالفتوح وأمانة سر محمد الغلبان.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 13626 لسنة 2021 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، أن المتهم "حمدي. ه" صاحب محل دواجن، أنه أحرز بقصد الاتجار في الحشيش بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضحت تحريات المباحث أنَّه جرى إبصار المتهم حال قيادته دراجة نارية بدون لوحات، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 8 قطع لمخدر الحشيش.