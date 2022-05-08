«سخان كهربائي» يتسبب في حريق منزل بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بمنزل بمركز المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغ باندلاع حريق فى شقة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع أبو هرجة بمنطقة المشحمة دائرة مركز المحلة الكبرى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحريق، والدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين من التحريات، اندلاع الحريق بسبب انفجار في سخان الكهرباء.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.