السبت 07 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على الصبية مرتكبى واقعة اعتراض سائحتين بمنطقة الأهرامات

الصبية مرتكبى واقعة
الصبية مرتكبى واقعة اعتراض سائحتين بمنطقة الأهرامات
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كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه بالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أى بلاغات في هذا الشأن، وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية "13 طالبًا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عامًا" كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

 الصبية مرتكبى واقعة اعتراض سائحتين بمنطقة الأهرامات

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على "جروب" خاص بالمرشدين السياحيين بالواتس آب، وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وزارة الداخلية أهرامات الجيزة الأجهزة الأمنية

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