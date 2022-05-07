حبس عصابة تزوير الأموال 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية بحبس عاطل وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الوطنية وترويجها على المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وهى عبارة عن طبنجة صوت وطلقة لذات العيار، وماكينة طباعة حديثة بها ماسح ضوئي ومدخل للفلاشة، ومجموعة من الأوراق المُعدة للطباعة، وقطاعة أوراق المستخدمة في التزوير؛ لفحصها.

تعود البداية بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تقليد العملات وترويجها.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافه وألقي القبض عليه بمسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 265 ألف جنيه عملات ورقية مُقلدة "مختلفة الفئات"، وطبنجة صوت وطلقة لذات العيار وماكينة طباعة حديثة بها ماسح ضوئى ومدخل للفلاشة، ومجموعة من الأوراق المُعدة للطباعة وقطاعة أوراق، ومبلغ مالى.

اعترف المتهم بحيازته المبلغ المالى المُقلد لترويجه على عملائه، وطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى، وباقى المضبوطات يستخدمها فـى تقليد المبالغ النقدية.

وأشار المتهم في اعترافاته إلى أن القائم على معاونته فى ترويج العملات المُقلدة مالك شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 15 قضية "شيك- تبديد- نصب"، بإجمالي مدد حبس بلغ 25 سنة و9 أشهر، وأنه يتخذ من مقر شركته الكائنة بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه وشركته عُثر بداخلهما على مبلغ مالى، ومبلغ مالى "مُقلد"، وبمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالى المُقلد لترويجه على عملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.