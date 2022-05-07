تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 .

حقيقة تطبيق نظام التحسين على طلاب الصف الثالث الثانوي 2022

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام التحسين على طلاب الصف الثالث الثانوي 2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن تطبيق نظام التحسين على طلاب الثانوية العامة 2022، يتطلب تعديلاً تشريعياً على قانون التعليم.

الثانوية العامة 2022

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : الدين (من 9 لـ 10:30 صباحا)

التربية الوطنية ( من 11:30 لـ 12:30 صباحا)

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد ( من 9 لـ 10:30 صباحا)

الإحصاء ( من 11 لـ 12:30 ظهرا)

الأحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية ( من 9 لـ 12 ظهرا)

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الاجنبية الثانية ( من 9 لـ 11 صباحا)

الأحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لطلاب علمي

الجغرافيا لطلاب ادبي ( من 9 لـ 12 ظهرا)

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا ( من 9 لـ 11 صباحا)

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الاجنبية الاولى ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا)

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لطلاب علمي

التاريخ لطلاب ادبي ( من 9 لـ 12 ظهرا)

الأحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم

علم النفس لأدبي ( من 9 لـ 12 ظهرا ) + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة ( من 9 لـ 11 صباحا)

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية ( من 9 لـ 11 صباحا)

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي علوم

الفلسفة والمنطق لأدبي ( من 9 لـ 12 ظهرا )

الاستاتيكا لعلمي رياضة ( من 9 لـ 11 صباحا)