الخميس 05 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى القطامية

حبس
حبس
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جدد قاضى المعارضات بالقاهرة، حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في منطقة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات، ما ورد لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة القسم، بأنها لدى عودتها للشقة سكنها تلاحظ لها انقطاع التيار الكهربائي، ولدى قيامها بالإضاءة من خلال هاتفها المحمول، تلاحظ لها وجود شخص يقف خلف باب إحدى الغرف، وتعدى عليها بالضرب باستخدام ماسورة حديدية ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعي بالرأس وكدمات باليد، وعقب ذلك اكتشفت سرقة هاتف محمول – مبلغ مالي –  مشغولات ذهبية من داخل الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص فني تبريد، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالي، وأقر بعدم قيامه بسرقة مبالغ مالية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وأقرت بأنها عثرت على المبلغ المالي عقب قيامها بالبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات القاهرة سرقة مشغولات ذهبية الشقة القطامية

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