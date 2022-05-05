يبحث الكثير من المواطنين عن موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022، بعد أن ارتفعت عمليات البحث الإلكتروني على موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022؛ لمعرفة تفاصيل وشروط الحجز، والتمكين من تسجيل بياناتهم كفرصة للحصول على الشقق.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022، وتفاصيل وشروط الحجز.

موقع تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يمكن للمواطنين الذين يريدون التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2022، التقديم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري (من هنا)

اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

اختيار طلباتي أعلى الصفحة على اليسار.

اختيار حجز الوحدة.

اختيار المدينة المراد الحجز فيها.

اختيار كود الشقة المراد حجزها.

الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.

أوراق شقق الإسكان الاجتماعى 2022

1 - إحضار استمارة الحجز الموجودة بكراسة الشروط، ووصل سداد مقدم جدية الحجز.

2- إحضار صورة إثبات الشخصية.

3- إحضار شهادة بإثبات الدخل الشهري، وتتم اضافة دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

4- إحضار مستندات خاصة بالدخل الإضافي؛ سواء كان عملاً إضافيًّا أو عقارات وأراضي أو معاشًا استثنائيًّا وأوراق تثبت وجود دخل إضافي.

5- إحضار شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري أو السنوي، موضحًا بها مهنة المتقدم، بجانب صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية، لأصحاب المهن التجارية والحرفية.

6- إحضار صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

7 - إحضار إيصال مرفق حديث.

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شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعى 2022

يجب أن تكون الجنسية مصري في البطاقة.

ألا يقل العمر عن 21 سنة.

عدم التسجيل في أي وقت مضى في أي إعلان.

عدم استخدام الوحدة في أي نشاط تجاري.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2022