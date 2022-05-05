روسيا: سنحول فنلندا والسويد إلى «ساحة قتال» حال انضمامهما لـ الناتو

حذرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، من أن موسكو ستحول فنلندا والسويد، إلى ساحة مواجهة مع حلف الناتو في حال انضمام الدولتين إلى الحلف.

وأوضحت زاخاروفا، في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية، أنه «إذا انضمت فنلندا والسويد إلى التحالف، فسوف تتحولان إلى ساحة مواجهة بين الكتلة شمال الأطلسية وروسيا، مع كل العواقب المترتبة على ذلك، بما في ذلك (فقدان) علاقات حسن الجوار التي تم اختبارها على مر الزمن»، متسائلة: «هل هذا ما يريده شعبا السويد وفنلندا؟».

وبدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار رئيس الحلف، ينس ستولتنبيرج، إلى أن الناتو سيكون سعيدا لرؤية فنلندا والسويد في صفوفه وسيتيح الفرصة لهما للانضمام بسرعة.