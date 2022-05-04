حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج» فى مدينة نصر

أصدرت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بسرقة متعلقات أحد المواطنين من داخل سيارة في مدينة نصر شرق القاهرة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من أحد المواطنين أفاد فيه بأنه عقب تركه السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف وجود كسر بزجاج السيارة وسرقة “حقيبة بداخلها مبلغ مالى -هاتف محمول – متعلقات شخصية”.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

وعقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة الأمن في القبض عليه وبحوزته المسروقات .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، كما اعترف بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.