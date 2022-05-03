على عكس المتوقع.. لماذا يجب على الفتيات حقن البوتوكس في العشرينيات؟ طبيب يجيب

تبحث العديد من الفتيات عن كل ما هو شائع استخدامه وذو نتيجة مرضية لها في عالم التجميل، ويحتار العديد منهن في الإجابة على تساؤل متي يتم اللجوء للبوتوكس ومن ثم علاج الخطوط الرقيقة التعبيرية التي تظل متواجدة رغم استرخاء العضلات بالوجه.

من جانبه قال الدكتور كريم عجور، إخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، أن السن المناسب لحقن البوتوكس هو عمر ٢٥ عاما؛ مما يقلل من استخدامنا للحقن فيما بعد بالإضافة إلى جعل شكل الوجه طبيعي، مؤكدا أن استخدمات البوتوكس لا تقف عند ذلك بعد على الفتاة أن تدرك أنه يمكن الوصول لحل نهائي لفرط التعرق الزائد من أي منطقة بالجسم.

وأضاف الدكتور كريم عجور، أن هذا النوع من أنواع البوتوكس في عمر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات يطلق تليه البوتوكس الوقائي، وهناك فئة من الأشخاص عليهم الاستعانة به خاصه من لديه استعدادا وراثيا لظهور التجاعيد بشكل مبكر أو ظهور الخطوط.

ومن الأسباب التي تعمل على ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة الحركة المفرطة في عضلات الوجه، وكثرة التعرض لأشعة الشمس أيضا له عاملا في تبكير استخدام البوتوكس، هكذا المدخنين بالطبع يتم التبكير في استخدام هذه التقنيه على البشرة.

وتابع أن استخدامات البوتوكس العلاجية تشمل الاضطرابات العينية الناجمة عن فرط نشاط العضلات في العين على سبيل المثال تشنج الجفن وكسل العين والاضطرابات الحركية.

كما أن استخدامات البوتوكس التجميلية تشمل علاج أعراض الشيخوخة مثل التجاعيد وخطوط العبوس، وتجديد خلايا البشرة وإعادة نضارتها، ولابد من الرجوع للطبيب للمعالج قبل البدء في ذلك لمعرفة حاجة البشرة له.

ومن النصائح الموصى بها للبشرة لابد من الاهتمام بها وعدم التعرض لأشعة الشمس الضارة وحمايتها من ذلك بوضع “صن بلوك” قبل الخروج من المنزل بالإضافة إلى الاهتمام بالترطيب لكافة الأنواع سواء بشرة عادية أو دهنية أو مختلطة.