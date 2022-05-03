الثلاثاء 03 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

على عكس المتوقع.. لماذا يجب على الفتيات حقن البوتوكس في العشرينيات؟ طبيب يجيب

الدكتور كريم عجور
الدكتور كريم عجور
ads

تبحث العديد من الفتيات عن كل ما هو شائع استخدامه وذو نتيجة مرضية لها في عالم التجميل، ويحتار العديد منهن في الإجابة على تساؤل متي يتم اللجوء للبوتوكس ومن ثم علاج الخطوط الرقيقة التعبيرية التي تظل متواجدة رغم استرخاء العضلات بالوجه.

من جانبه قال الدكتور كريم عجور، إخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، أن السن المناسب لحقن البوتوكس هو عمر ٢٥ عاما؛ مما يقلل من استخدامنا للحقن فيما بعد بالإضافة إلى جعل شكل الوجه طبيعي، مؤكدا أن استخدمات البوتوكس لا تقف عند ذلك بعد على الفتاة أن تدرك أنه يمكن الوصول لحل نهائي لفرط التعرق الزائد من أي منطقة بالجسم.

وأضاف الدكتور كريم عجور، أن هذا النوع من أنواع البوتوكس في عمر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات يطلق تليه البوتوكس الوقائي، وهناك فئة من الأشخاص عليهم الاستعانة به خاصه من لديه استعدادا وراثيا لظهور التجاعيد بشكل مبكر أو ظهور الخطوط.

ومن الأسباب التي تعمل على ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة الحركة المفرطة في عضلات الوجه، وكثرة التعرض لأشعة الشمس أيضا له عاملا في تبكير استخدام البوتوكس، هكذا المدخنين بالطبع يتم التبكير في استخدام هذه التقنيه على البشرة.

وتابع أن استخدامات البوتوكس العلاجية تشمل الاضطرابات العينية الناجمة عن فرط نشاط العضلات في العين على سبيل المثال تشنج الجفن وكسل العين والاضطرابات الحركية.

كما أن استخدامات البوتوكس التجميلية تشمل علاج أعراض الشيخوخة مثل التجاعيد وخطوط العبوس، وتجديد خلايا البشرة وإعادة نضارتها، ولابد من الرجوع للطبيب للمعالج قبل البدء في ذلك لمعرفة حاجة البشرة له.

ومن النصائح الموصى بها للبشرة لابد من الاهتمام بها وعدم التعرض لأشعة الشمس الضارة وحمايتها من ذلك بوضع “صن بلوك” قبل الخروج من المنزل بالإضافة إلى الاهتمام بالترطيب لكافة الأنواع سواء بشرة عادية أو دهنية أو مختلطة.

البوتوكس أجهزة الليزر استخدام الليزر متى نستخدم البوتوكس كيف يمكن استخدام ابوتوكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يضع بصمته فى ذاكرة المصريين الفنية

الأكثر قراءة

الإجازات المتبقية فى 2022 بعد عيد الفطر

إحباط تهريب شحنة «حشيش» بمليون جنيه فى الشرقية

أحدثها «قسم مقدس».. كتب ومذكرات هزت عرش ترامب

يا ليلة العيد أنستينا أبرزها.. أغاني عشقها الجمهور في عيد الفطر 2022

عيد الفطر 2022 .. أجمل أماكن خروجات العيد

جرائم في العيد.. قتل عمته وابنته بمنطقة مايو بسبب الديون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

هل ظلمتنا الفيفا فى مباراة السنغال؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخارطة السياسية.. وأجندة الأفكار الوطنية!

محمد رفعت

ونعم الاختيار

عبد الرحيم طايع

هل نحن بخير؟

مدحت بشاى

حتى تنتصر حضارة الحب على حضارة الموت

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

لياو ليتشيانج يكتب: «الأرتيميسينين».. هدية الصين إلى العالم

أحمد سعد زايد

يا رب كتّر أعيادنا

منى رجب

الدراما الاجتماعية.. كشف لجرائم الإرهاب والفساد والخيانة

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يضع إكليل زهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

بواسطة «بيجاسوس» الإسرائيلية.. تنصت خارجى يخترق هواتف رئيس وزراء إسبانيا

إسرائيل تندد بتصريحات لافروف عن هتلر وتستدعى السفير الروسى