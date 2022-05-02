كل شيء عن احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي (فيديو)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت بمركز المنارة عقب أداء صلاة العيد.

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال لدى وصوله مركز المنارة والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره وأكد سعادته بالتواجد في الاحتفالية، مهنئا المصريين بعيد الفطر المبارك.

وتضمن الاحتفال عرضا غنائيا ومسرحيا بمشاركة عدد من الفنانين.

وقدم الشيخ مشاري راشد عددا من الأناشيد التي خص بها مصر وتاريخها الإسلامي، معربا عن سعادته بدعوته لمشاركة الشعب المصري فرحة عيد الفطر المبارك، ثم ختم فقرته بالدعاء لمصر.

وعقب ذلك قدم مجموعة من أبناء الشهداء هدية تذكارية للرئيس السيسي عبارة عن صورة لعلم مصر صنعوها بأنفسهم، وحرص الرئيس السيسي على التقاط صورة تذكارية معهم.

وفي مداخلته خلال الاحتفالية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن جماعة الإخوان هددت الجيش باستهداف أمن مصر 3 مرات، المرة الأولى كانت مع المشير حسين طنطاوي حول نتائج الانتخابات الرئاسية، أنه في حال إذا لم تأت النتائج في صالح الرئيس مرسي، "سنولع البلد"، والثانية عندما قال خيرت الشاطر إنهم حرقوا مقرات الأمن الوطني من قبل وقادرون على عمل محاكمة شعبية لهم ومحاكمتهم، أما المرة الثالثة فكانت له شخصيا، حيث استمر الشاطر، مدة 45 دقيقة، يهدد بالقتل وتخريب البلاد.

وأضاف الرئيس السيسي - في مداخلته خلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك - أنه استمر 7 سنوات لم يذكر اسمهم إلا بقول "أهل الشر" ، حتى يعطي فرصة لهم للتراجع عن الشر، داعيا الله بالهداية للجميع.

وأعرب الرئيس عن شكره لأبطال مسلسلي “الاختيار” و"العائدون"، وقال "إن ما قدمتموه جزء كبير لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر".

وأكد أن ما تناوله مسلسل “الاختيار” حقيقة، وأن كل كلمة قيلت خلاله كانت واقعا؛ ليتم نقل الحقيقة كاملة للأجيال القادمة، وليتباهى أبناء الشهداء بما فعله أباؤهم".

وشدد على أن التاريخ لا يمكن تزييفه ولا تشويهه، موضحا أن ما عرض في المسلسل قليل جدا أمام ما بذل من جهد في أصعب الأوقات وما زال يقدم.

وتابع الرئيس السيسي: "كنا حريصين على ألا يحدث صدام.. لم نطغ ولم نعتد"، مشيرا إلى أنه حتى في بيان 2013 كان هناك حرص على عدم الصدام، ولم يتم ذكر عزل الرئيس أو جماعة إرهابية.

ووجه الرئيس السيسي كلمته لأهالي الشهداء، قائلا: “لا تظنوا أن أبناءكم وأولادكم وأزواجكم سقطوا في معركة الطغيان”، مضيفا: "أنا قلت كل كلمة وكل موقف حتى لا نترك مجالا لكذبة واحدة.. إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

وطالب الرئيس السيسي المصريين بالمحافظة على البلاد، قائلا "ربنا يكفينا أهل الشر".

وأعرب عن شكره لأبطال المسلسلين، مؤكدا أن دورهم لم ينته بعد، فدور الدراما والمسلسلات هام جدا في بناء وعي حقيقي للمواطنين حيث أن عملا دراميا يضاهي ألف كتاب وألف ساعة حوار، مشيرا إلى أن المسلسلات كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين، فجميع الناس لم يختلف اثنان عليها.

من جانبه، أكد الفنان كريم عبدالعزيز أن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل الدرامي يعد وساما على صدور جميع أبطال المسلسل، مضيفا أنه شرف كبير تقديم ولو شيء بسيط لأبطالنا العظماء من القوات المسلحة والشرطة حتى تظل مصر آمنة.

وقام الرئيس السيسي بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة والجيش والأطقم الطبية، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

وتضمنت قائمة أسماء شهداء الجيش المكرمين:

ـ اسم الشهيد عميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين علي.

ـ اسم الشهيد عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبد المتجلي.

ـ اسم الشهيد رقيب أول إسلام أحمد زاهي أحمد.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء الشرطة وهم:

- اسم الشهيد عقيد شرطة أحمد جابر أحمد نصار.

- اسم الشهيد مقدم شرطة عبدالرحمن عادل عبدالرحمن عبده.

- اسم الشهيد مساعد شرطة أول محمد علي صابر علي.

- اسم الشهيد جندي عبدالرحمن محمد عبدالحكم.

ثم كرم الرئيس السيسي شهداء الأطقم الطبية وهم :

- اسم الشهيد فني تمريض فوزية فوزي أحمد إسماعيل.

وعقب ذلك، تناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار مع أسر وأبناء الشهداء، ثم قام عدد من الفنانين والمطربين بمشاركة الأطفال الغناء في ساحة الألعاب.

وحرص الرئيس السيسي على مشاركة أبناء الشهداء في ساحة الألعاب، وقام بتوزيع الحلوى على الأطفال.

وعقب مشاركة الرئيس لأبناء الشهداء في ساحة الألعاب خلال الاحتفالية، قام بمصافحة عدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، وشخصيات عامة.

وفي ختام الاحتفالية، توسط الرئيس السيسي مجموعة من أبناء الشهداء لالتقاط صورة تذكارية معهم.

