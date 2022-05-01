مقتل مسن فى تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط

لقى مسن مصرعه في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية الشيخ شحاتة، التابعة لقرية الشامية بمركز ساحل سليم بأسيوط، بسبب خصومة ثارية قديمة.

البداية بتلقي مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية الشيخ شحاتة بالشامية بتجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة ووجود قتيل.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقتل "أحمد. ه. ع" 63 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة.