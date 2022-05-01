الأحد 01 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مدير مكتب محافظ أسيوط فى حادث تصادم

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين
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أصيب مدير مكتب محافظ أسيوط، في حادث تصادم سيارتين أمام سوق عرب مطير بمركز الفتح بأسيوط.

البداية بتلقي مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة وجرار زراعي بطريق أسيوط الجديدة أمام سوق عرب مطير.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة تابعة لمحافظة أسيوط وجرار زراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة العميد "عمر. أ"، مدير مكتب محافظ أسيوط، أثناء استقلاله سيارة المحافظة وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.

مدير مكتب محافظ أسيوط مركز الفتح عرب مطير ر مركز شرطة الفتح

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