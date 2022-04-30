ضبط مدرس تحرش بطالبة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بكريمتها، أثناء قيام قيامه بإعطائها درس خصوصى بمنزلها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص ونجلته طرف أول، كيميائى يقوم بتدريس مادة العلوم «طرف ثانى»، بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتم التراضى والصلح فيما بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفي وقت لاحق، وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه، تم تقنين الإجراءات، وضبط المشكو فى حقه ووالدة الفتاة القائمة على بث مقطع الفيديو، وتولت النيابة العامة التحقيق.