السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مسرحية «دوار بحر» بثقافة الدقهلية ضمن عروض نوادي المسرح

العرض المسرحي دوار
العرض المسرحي "دوار بحر"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم عروض نوادي المسرح التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وذلك تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وشهد مسرح قصر ثقافة نعمان عاشور العرض المسرحي “دوار بحر” تأليف محمد علي، وإخراج محمود الرفاعي، ديكور شادي قطامش، ملابس ومكياج رودينا أحمد، إضاءة محمد الرزاز، استعراضات صافيناز محمد، تأليف موسيقى أحمد زلطه، اعداد موسيقى محمد عبد الجواد.

تدور أحداث العرض داخل إحدى كفور الصعيد الذي يبحث فيه الكبار على السيطرة على كبير الكفر المدعو بحر، وأثناء حفل القداس نكتشف وجود الكثير من المؤامرات على بحر وخيانته من قبل زوجته وأهلها وخيانة كبير الغفر له، ومحاولة قتله إلا أنه ينجو من المؤامرة وينتقم من كل من خانوه، وتتكشف الحقائق أمام بحر من خلال مشاهد الفلاش باك، التي تدور بنفس سياق أحداث العرض، وذلك بحضور مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، لجنة التحكيم المكونة من المخرج والكاتب المسرحي شاذلي فرج، الكاتب المسرحي، ومدير التجارب النوعية للمسرح سامح عثمان، المخرج ومدير نوادي المسرح محمد طايع.

إيناس عبد الدايم المخرج هشام عطوة نوادي المسرح رودينا أحمد محمد علي
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