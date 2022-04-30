السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على «زراعي القليوبية»

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ميكروباص

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الجانبي على الطريق الزراعي السريع أمام طلعة كوبري الزقازيق بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية على الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.

تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوجود 4 مصابين فى حادث تصادم ميكروباص بالطريق الزراعي.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الجانبي بالطريق الزراعي أمام طلعة كوبرى الزقازيق بمدينة بنها، وتم رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لتسهيل حركة المرور بالطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم الطريق الزراعي كوبرى الزقازيق محافظة القليوبية

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