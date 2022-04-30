دينا فؤاد: لم أفكر فى الاعتزال.. وأتمنى تقديم أعمال متميزة تبقى فى ذاكرة الجماهير

قالت النجمة دينا فؤاد، إنها حريصة على تقديم جميع الأنماط من دراما إلى كوميديا، لافتة إلى أنها تتمنى العمل مع أحمد حلمي وأكرم حسني لأنهما متميزين وأتمنى المشاركة في عمل كوميدي على شرط أن يكون معتمد على كوميديا الموقف.

وأضافت دينا فؤاد، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، أن بدايتها الفنية كانت للصدفة نصيب كبير بها، حيث أصبحت مذيعة بدون أن تقصد حيث شاهدها المسئولين في قناة الحرة وقالوا إن وجهها يصلح للوقوف امام الكاميرا وبالفعل قدمت برنامج سياسي اجتماعي.

وتابعت: مسلسل "الدالي انطلاقتي الحقيقة مع النجم الكبير نور الشريف ووقف بجواري وساندني، والمسلسل قدم العديد من النجوم وقتها، وهناك موقف خاص مع النجم نور الشريف كنا نقدم بروفات، وقال لي: احضري سيارتك ونروح لدكتور أسنان وكنت مخصوصة والنجم الكبير في سيارتي وذهبنا إلى عيادة الدكتور ومسكت مجلة عليها صورة للنجمة ميرفت أمين والتي اعشقها وقالي: نور الشريف سيأتي يوم وستكوني نجمة وصورتك على غلاف المجلات، وعلاقتي قوية ومستمرة حتى الآن مع معظم النجوم الذين ظهروا في مسلسل "الدالي" والنجم نور الشريف كان سعيد بتلك الروح بيننا".

وأضافت: بعد مسلسل "الدالي" قدمت العديد من الأعمال المهمة ولكني أخذت قرار بالابتعاد لفترة لظروف شخصية لمدة "سنتين" ورجعت بالمشاركة في مسلسلي "ظل الرئيس وكلبش" وأشعر أنني أخطئت في تلك القرار، وأنا أضع لنفسي هدف معين أسعى إلى الوصول إليه، ولم افكر في الاعتزال ولكن لو شعرت بالحزن، وهدفي أن أقدم أعمال متميزة ولو وصلت إلى تلك المرحلة وقدمت كل ما أحلم به من الممكن أن اعتزل وقتها".

الزواج والفن في حياة دينا فؤاد

وأوضحت أنها كنت متزوجة قبل التمثيل بـ٣ سنوات ولم تنجب ومع تمثيل أحد المشاهد شعرت بالحمل، وعن تجربتها مع النجم كريم عيد العزيز بفيلم "فاصل ونواصل" أجابت: “وافقت على الفور بغض النظر على حجم الدور وكريم عبد العزيز نجم كبير"، كما سردت مكالمة دارت بينها وبين وعمرو يوسف طالبها خلالها بضرورة التركيز في المشاهد.

وعن الفنان أحمد رزق قالت دينا فؤاد: "شريك حياتي في النجاح وقدمنا أهم الأدوار ومنها مسلسل "العار" و "خطوط حمراء "و "الأخوة أعداء "وفيلم ٢٠٠ جنيه"، وشعرت بنجاح كبير اثناء عرض مسلسل العار ووجدت الناس بتشكرني على الدور".

وأوضحت أن الحياة الشخصية خط أحمر وهي ملك للفنان أكثر من الجمهور ومن حق الجمهور أن يعرف بعض التفاصيل عن حياتها كفنان ولكن هناك بعض الأمور الخاصة لا يصح التطرق لها أو التعليق عليها.

وأشارت إلى أنها قامت بارتداء فستان الزفاف خلال التمثيل أكثر من مرة، كما أنها واجهت العديد من التحديات والمصاعب خلال الفن ونجحت في مواجهتها متطرقة أنها من الممكن أن تذهب لطبيب نفسي لو شعرت أنها لا تستطيع حل مشكلة معينة.

أقرب الفنانات إليها

وعن أقرب الفنانات إلى قلبها، قالت: “إيناس كامل ونحن توأمين بمعنى الملكة وهي من أقرب الشخصيات إلى قلبي، وأيضا الفنانة إيمان العاصي وهي أختي التي لم تلدها أمي، وإيمان وقفت بجواري خلال أزمة في حياتي ولم تتركني ولا توجد غيرة بيننا بالعكس”.

وعن ابنتها زينة قالت: “أجمل حاجه في حياتي ولا اتخيل حياتي بدونها وهيا سند لي في المستقبل ، ولديها جينات فنية في الغناء وموهبة كوميدية حقيقية واتمني ان تكون ابنتي دكتورة”.

تقديم مشروع بجوار التمثيل

وأضافت: “أتمنى أن اقدم مشروع معين في مرحلة لاحقة بجوار التمثيل ، وحصلت لي حادثة في سيارتي لثلاث مرات بنفس الشكل”، مشيرة إلى أن علاقتها مميزة بالصحافة والإعلام ولكن هناك بعض المواقف مثل الوفاة أو العزاء متابعة: "اعتقد أن نحترم الخصوصية وظروف الناس وقتها ولا أحب الكلام مع أحد في تلك الأمور وأتمنى صدور قرار بعدم التصوير في العزاء".

رحلتها إلى بيت الله الحرام

وتابعت: “أنا من مواليد وسط البلد ومن صغري أذهب إلى السيدة زينب وأشعر براحة هناك واتحدث مع المقام.. و عندما قمت بتأدية فريضة الحج تمنت أن ألمس الحجر الأسود وكنت أبكي ونفسي ألمسه والحمد لله وجدت رجل أفريقي ساعدني والحمد لله لمسته ودعيت واختفي هذا الرجل بعد ذلك”.

كما أشادت في ختام الحلقة بالنجم عزت العلايلي، مؤكدة أنها تمنت أن تتحدث معه قبل وفاته ولكن للأسف لم تستطع وهو قامة فنية كبيرة.