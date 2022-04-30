موعد صلاة عيد الفطر 2022 وصيغة التكبيرات مكتوبة

تبدأ صلاة عيد الفطر 2022 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ليلة يوم 2 مايو 2022 بعد شروق الشمس بدقائق، ويختلف موعد صلاة العيد 2022 في كل محافظة عن أخرى في دقائق قليلة، لذلك يجب معرفة ميعاد صلاة عيد الفطر لكل محافظة على حدة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظات مصر

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:36 صباحًا

الجيزة 5:37 صباحًا

الإسكندرية 5:40 صباحًا

بورسعيد 5:30 صباحًا

السويس 5:31 صباحًا

العريش 5:25 صباحًا

الطور 5:30 صباحًا

سانت كاترين 5:28 صباحًا

طابا 5:23 صباحًا

شرم الشيخ 5:27 صباحًا

دمنهور 5:38 صباحًا

طنطا 5:36 صباحًا

المنصورة 5:34 صباحًا

الزقازيق 5:35 صباحًا

بنها 5:36 صباحًا

شبين الكوم 5:37 صباحًا

كفر الشيخ 5:36 صباحًا

الفيوم 5:39 صباحًا

بنى سويف 5:38 صباحًا

المنيا 5:41 صباحًا

أسيوط 5:41 صباحًا

سوهاج 5:40 صباحًا

قنا 5:36 صباحًا

أسوان 5:38 صباحًا

أبوسمبل 5:46 صباحًا

مرسى مطروح 5:50 صباحًا

الغردقة 5:30 صباحًا

الخارجة 5:47 صباحًا

الإسماعيلية 5:31 صباحًا

دمياط 5:32 صباحًا

السلوم 5:58 صباحًا

نويبع 5:24 صباحًا

حلايب 5:26 صباحًا

شلاتين 5:29 صباحا

صيغة تكبيرات عيد الفطر 2022 مكتوبة

يكون موعد بداية تكبيرات عيد الفطر 2022 ستكون بغروب شمس ليلة عيد الفطر المبارك، أي وقفة عيد الفطر المبارك.

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

صلاة عيد الفطر 2022 ركعتان تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وأن ينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها فأن يُكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام والركوع، والتكبيراتُ تكون قبل قراءة الفاتحة».

روى كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».