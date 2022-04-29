مصرع سيدة وطفلتيها وإصابة زوجها في حادث سير بأسيوط

لقيت ربة منزل وطفلتيها مصرعهم، وإصابة زوجها في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود كهرباء ضغط عالي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز القوصية شمال غرب محافظة أسيوط.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغاً من الأهالي بحادث تصادم سيارة ملاكي بعمود ضغط عالي مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة ومصرع سيدة وابنتيها وإصابة القائد.

انتقلت فرق الإسعاف وقوة من الشرطة والحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والفحص مصرع "جميلة. م. ا" ٥٠ سنة، و"رحمه. م. ع" ١٥ سنة، و"بدره. م. ع" ١٣ سنة، وإصابة "مصطفى. ع. م"٥٥ سنة.

نُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة جارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.