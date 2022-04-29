الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وطفلتيها وإصابة زوجها في حادث سير بأسيوط

جثة
جثة

لقيت ربة منزل وطفلتيها مصرعهم، وإصابة زوجها في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود كهرباء ضغط عالي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز القوصية شمال غرب محافظة أسيوط.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغاً من الأهالي بحادث تصادم سيارة ملاكي بعمود ضغط عالي مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة ومصرع سيدة وابنتيها وإصابة القائد. 

انتقلت فرق الإسعاف وقوة من الشرطة والحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والفحص مصرع "جميلة. م. ا" ٥٠ سنة، و"رحمه.  م. ع" ١٥ سنة، و"بدره. م. ع" ١٣ سنة، وإصابة "مصطفى. ع. م"٥٥ سنة. 

نُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة جارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 

اسيوط ربة منزل المركزى حادث تصادم مستشفى سيارات الإسعاف غرفة عمليات تحقيقات موقع مستشفي أسيوط الجامعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كيف ابتز الإخوان المصريين لتبرير الترشح للرئاسة؟

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

«إكسترا نيوز»: غلق تطبيق نبض فى مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه

موعد عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية

600 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى

الأوقاف: السماح باصطحاب الأطفال فى صلاة العيد وفتح المساجد قبلها بـ30 دقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صبرى فواز وخالد الصاوى مثلًا

صفاء النجار

المعراج الصوفى

سمر عادل

الديون والتحديات الراهنة فى الاقتصاد

ماجد حبته

أكلوا لحم زميلهم.. ومهنتهم!

محمد عبدالعزيز

والله لسه بدرى يا شهر الصيام

كريم فرغلى

المدهشون

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

صور

«رمضان يجمعنا».. إفطار جماعي في فيصل

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

محطة تل أبيب

المزيد

«الإيسيسكو» تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى