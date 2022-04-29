أول تقرير يرصد سياسة اليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي

أصدر فريق الخبراء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول تقرير له اليوم والذي يراجع سياسة اليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، وفقًا لمعايير السلامة الدولية ذات الصلة.

وقال بيان للوكالة اليوم /الجمعة/ إن التقرير لخص التقدم العام في الاستعدادات الفنية لتصريف المياه.

ورحب المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي بالنتائج الأولية، وقال"لقد أحرزت اليابان تقدمًا كبيرًا في استعداداتها لتصريف المياه المقرر إجراؤه في عام 2023".

يتضمن التقرير ملخصًا لأنشطة المراجعة والتقييم التي أجراها فريق العمل عبر مجموعة من الموضوعات مثل خصائص نظام المعالجة السائلة المتقدم والجوانب المتعلقة بالسلامة للنظام المصمم لتصريف المياه وتقييم الأثر البيئي والإشعاعي.