الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تتعهد باستيعاب جميع النازحين من أوكرانيا وتوفير حياة كريمة لهم

فان دير بيلين
فان دير بيلين

أكد رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، التزام بلاده باستيعاب جميع النازحين من أوكرانيا وتوفير حياة كريمة لهم وفرص تعليم وعمل مناسبة.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس النمساوي اليوم الجمعة، لإحدى المدارس الإبتدائية والتي خصصت عدة فصول لتعليم أطفال اللاجئين اللغة الألمانية وتسهيل استكمال دراستهم في النمسا.

وقال إنه سيتم تعليم الأطفال الذين فروا من أوكرانيا في العديد من المدارس في النمسا، موضحا أن المساعدة والاندماج في المدارس يعملان بشكل مكثف.

وتوجه الرئيس النمساوي بالشكر لجميع المعلمين الذين واجهوا تحديات هائلة من قبل في فترة الوباء على مدار العامين الماضيين، والذين تحملوا الكثير ويواجهون حاليا مهمة كبيرة أخرى في استيعاب وتعليم الأطفال الأوكرانيين.

فيينا أوكرانيا النمسا

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