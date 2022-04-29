سفارة مصر في فيينا تدعو إلى الاستفادة من برنامج «المصريات بالخارج»

طلبت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا من المصريات في النمسا الاستفادة من برنامج "المصريات بالخارج"، والذي يهدف إلى ربط المرأة المصرية بالخارج بمصر عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية.

وأشار بيان للسفارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إلى أن البرنامج يقدم حزمة تدريبية تشمل أفضل المهارات والقواعد المعرفية الخاصة بالقيادة والإدارة وذلك على النحو التي تقدمه الأكاديمية الوطنية.

ولفتت السفارة إلى أهمية التعرف على البرنامج والمشاركة فيه، علماً بأنه من المتاح التسجيل به باللغتين العربية والإنجليزية.