الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفارة مصر في فيينا تدعو إلى الاستفادة من برنامج «المصريات بالخارج»

سفارة مصر
سفارة مصر

طلبت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا من المصريات في النمسا الاستفادة من برنامج "المصريات بالخارج"، والذي يهدف إلى ربط المرأة المصرية بالخارج بمصر عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية.

وأشار بيان للسفارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إلى أن البرنامج يقدم حزمة تدريبية تشمل أفضل المهارات والقواعد المعرفية الخاصة بالقيادة والإدارة وذلك على النحو التي تقدمه الأكاديمية الوطنية.

ولفتت السفارة إلى أهمية التعرف على البرنامج والمشاركة فيه، علماً بأنه من المتاح التسجيل به باللغتين العربية والإنجليزية.

فيينا سفارة مصر في فيينا النمسا

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