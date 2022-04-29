الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجد الأنوار المحمدية

افتتاح مسجد الانوار
افتتاح مسجد الانوار المحمدية بالإسكندرية

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، مسجد الأنوار المحمدية بمرزا (إحلال وتجديد) في أخر جمعة من شهر رمضان المبارك.

وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن افتتاح المسجد اليوم ينضم إلى سجل الأوقاف الحافل بالإنجازات وتأتي هذه الافتتاحات في إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل وتطويرها.

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كما أجرى «سلامة» جولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارتي وسط والجمرك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من إعداد المساجد اعدادًا جيدًا لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.

وأدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «حسن الخاتمة بين الاجتهاد والتوفيق» وسط التزام شديد من رواد المساجد مما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة

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وأعلنت وزارة الأوقاف فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وبها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءً من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس الماضي حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأوضحت أن ذلك يأتي أنه ظل حرص الوزارة على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم، وبناء على عرض وزارة الأوقاف على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة، مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية آملين أن يأتي رمضان القادم بإذن الله تعالى وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة، وما ذلك على الله بعزيز، ونسأل سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد حتى نتمكن من رفع جميع القيود عن المساجد وغيرها في القريب العاجل بإذن الله تعالى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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وأكدت على جميع المديريات والإدارات عمل اللازم في هذا الشأن وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد وذلك بدءً من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل.                        

أوقاف الإسكندرية مسجد الأنوار المحمدية احلال وتجديد شهر رمضان المبارك الأوقاف عمارة بيوت الله

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وائل لطفي

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