قرار من هيئة الكتاب بشأن منافذ البيع الخاصة بها

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للكتاب، عن أن منافذ الكتب التابعة للهيئة المنتشرة، سواء في القاهرة أو المحافظات، سيتم ردها إلى المالك، لافتًا إلى أن أغلب تلك المنافذ ملك للمحافظات والهيئة جهة مستأجرة فقط طبقًا لتعاقد سيجري فسخه.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، إن «الهيئة لا تملك إلا منفذين وحيدين فقط من بين ما يقرب من 30 منفذا، غلق هذه المنافذ سيؤثر على عمليات توزيع الكتب، وإصدارات الهيئة»، لافتًا إلى أنه استحدثت طرق جديدة لتوزيع الكتب، لحل الأزمة، ومن أبرز الاستحداثات توصيل الكتاب إلى القارئ أيًا كان موقعه في مصر، عن طريق البريد بتكلفة 10 جنيهات، وهي المبادرة التي أطلقتها الهيئة في الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

تتميز الهيئة العامة للكتاب بقدرتها على توزيع إصدراتها من خلال عدد كبير من منافذ البيع، والتي تنتشر في العديد من المحافظات المصرية، وأبرز منافذ بيع الهيئة العامة للكتاب الدائمة وهي:

1- المعرض الدائم

العنوان: 1194 كورنيش النيل- رملة بولاق- مبنى هيئة الكتاب.

2- مكتبة الجيزة

العنوان :1ش مراد- ميدان الجيزة- الجيزة.

3- مكتبة جامعة القاهرة

العنوان :بجوار كلية الإعلام- بالحرم الجامعى- الجيزة.

4- مكتبة شريف

العنوان: 36 شارع شريف- تقاطع شارع ثروت وشارع شريف.

5- مكتبة المركز الدولي

العنوان: 30 شارع 26 يوليو بجوار دار القضاء العالي.

6- مكتبة ساقية الصاوي

العنوان: شارع أبو الفدا ساقية الصاوي- الزمالك

7- مكتبة 15 مايو

العنوان: مدينة 15 مايو- خلف مبنى الجهاز.

8- مكتبة الحسين

العنوان: شارع الباب الأخضر- الحسين.

9- مكتبة عرابي

العنوان: 5 ميدان عرابي- وسط البلد.

10- مكتبة المبتديان

العنوان: 13 شارع محمد عز العرب- المبتديان- السيدة زينب.

11- مكتبة 26 يوليو

العنوان: 19شارع 26 يوليو أمام الامريكين.

12- مكتبة أكاديمية الفنون

العنوان: ش جمال الدين الأفغانى من ش الهرم- مبنى أكاديمية الفنون.

13- مكتبة رادوبيس

العنوان: ش الهرم- مبنى سينما رادوبيس- الجيزة.

14- مكتبة الإسكندرية

العنوان :49 ش سعد زغلول- الإسكندرية.

15- مكتبة بور فؤاد

العنوان: بجوار مدخل الجامعة- ناصية ش 11، 14- بورسعيد.

16- مكتبة جامعة قناة السويس

العنوان :مبنى الملحق الإدارى- بكلية الزراعة- الجامعة الجديدة- الإسماعيلية.

17- مكتبة المحلة الكبرى

العنوان: عمارة الضرائب ميدان المحطة- المحلة الكبرى.

18- مكتبة المنصورة

العنوان: ش السكة الجديدة- متفرع من ميدان أم كلثوم- أمام السكة الحديد- المنصورة.

19- مكتبة طنطا

العنوان: ميدان الساعة- عمارة سينما أمير- طنطا.

20- مكتبة أسيوط

العنوان: 60 ش الجمهورية- أسيوط.

21- مكتبة الاسماعيلية

العنوان: التمليك- المرحلة الخامسة عمارة 6 مدخل (أ).

22- مكتبة أسوان

العنوان: السوق السياحى- أسوان.

23- مكتبة المنيا

العنوان: مبنى كلية الآداب- جامعة المنيا.

16 ش خصيب- المنيا

24- مكتبة دمنهور

العنوان: ش عبد السلام الشاذلى- دمنهور.

25- مكتبة منوف

العنوان: مبنى كلية الهندسة الالكترونية "جامعة منوفية".