الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر| سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1110

الذهب
الذهب

لا يزال جنون الذهب مستمر وقفزته الغير مسبوقة تأبي أن تتراجع مرة أخرى حيث شهد اليوم الجمعة 29 إبريل 2022 سعر الذهب الذهب إرتفاعا في شاشة البورصة مسجلا ارتفاعا يقدر بنحو 5 جنيهات في الجرام عن أمس، ومع إقتراب عيد الفطر المبارك يتوحة الكثير من العرسان لشراء ذهب الخطوبة للإحتفال بها في أجازة العيد لكن قد يؤثر هذا الإرتفاع على الإقبال هذا العام.

انخفاض في أسعار الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022

سعر الذهب اليوم السبت 23 أبريل 2022 فى مصر.. تحديث يومى

أسعار الذهب اليوم في مصر

كما يضاف على سعر الجرام سعر المصنعية والدمغة والذي من محل لأخر ومن منطقة لأخرى حيث يتحدد بناء على نوع عيار الذهب والشركة التي تقوم بتصنيع وصياغة الذهب ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا على الجرام.

 

سعر الذهب عيار 24 اليوم 

وسجل أخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة  1270 جنية مرتفعا عن سعر أمس والذي كان يتراوح بين 1250 ويصل إلى 1263 في بعض الأحيان.

 

 سعر الذهب عيار 21 اليوم 

 

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولا اليوم الجمعة في محلات الصاغة  1110 جنية حيث شهد ارتفاعا في معاملات اليوم مقارنة بأمس والذي سجل خلاله 1100 جنية للجرام.

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم في محلات الصاغة  950 جنية بينما كان يتراوح سعره أمس مابين 930 إلى 936 جنيه للجرام.

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سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية اليوم الجمعة 29 إبريل 1916 دولار للأونصة.

 

سعر جنية الذهب اليوم 

ويعتبر الجنية الذهبي والسبائك من أفضل طرق الإستثمار النقدي والإدخار حيث لا يفقد الذهب قيمته المادية مع مرور الوقت كالعملات الورقية التي تفقد قيمتها المادية مع مرور الزمن فالذهب هو الملاز الأمن ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 24.

وسجل سعر جنية الذهب اليوم 8880 جنيه.

 

الذهب اسعار الذهب اليوم عيار 24 عيار 21 سعر جرام الذهب جنية الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

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