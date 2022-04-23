السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 23 أبريل 2022 فى مصر.. تحديث يومى

سعر الذهب
سعر الذهب

يقبل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي على شراء وبيع الذهب لذلك يتساءلون عن سعر الذهب اليوم، لارتفاع أسعاره خلال الفترة الجارية والذي يعتبر الملاذ الآمن اقتصاديًا، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار، وكذلك نسبة العرض والطلب عليه. 

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي سعر الذهب اليوم السبت 23 أبريل 2022 في مصر.

 

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سعر الذهب اليوم السبت 23 أبريل 2022 في مصر

 

استقر سعر الذهب اليوم السبت 23 أبريل 2022 في مصر، عقب استقرار سعر الدولار في مصر بالتزامن مع عطلة البورصات الأسبوعية، حيث بلغ سعر الدولار في البنوك 18.51 للشراء و18.60 للبيع، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.

 

وجاء سعر الذهب اليوم السبت 23 أبريل 2022 في مصر كالآتي:

 

عيار 18 سجل 934 جنيهًا.

عيار 21 سجل 1090 جنيهًا.

عيار 24 سجل 1246 جنيهًا.

الجنيه الذهب 8720 جنيهًا.

 

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أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر

 

يرتبط سعر الذهب بثلاثة أسباب أساسية، وهي سعر الدولار. فيرتبط سعر الذهب طرديًا مع الدولار الأمريكي، فإذا ارتفع سعر الدولار يرتفع معه سعر الذهب بالضرورة، وكذلك سعر الذهب عالميًا للأوقية، والسبب الرئيسي الأخير هو عمليات العرض والطلب في السوق، فإذا تم الشراء بشكل كبير من الأسواق ترتفع قيمة جرام الذهب، كما يحدث قبل الأعياد لإقبال الكثير على الخطوبة والزواج في أيام الأعياد مثل ما يحدث في عيد الفطر 2022، كما توجد أسباب طارئة غير رئيسية تتسبب في ارتفاع سعر جرام الذهب عالميًا كالحروب أو الأوبئة مثل ما حدث وقت انتشار جائحة كورونا في العالم، وكما حدث أثناء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

 

رفع الفائدة للفيدرالي الأمريكي يتسبب في تباين سعر الذهب

 

شهدت الشائعات التي انتشرت عبر الأوساط الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة أن الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع سعر الفائدة لـ 50 نقطة مما سيترتب عليه تباين سعر الذهب عالميًا، من انخفاض أو ارتفاع، وذلك بعد ما شهدت أسعار الذهب عالميًا خسارة كبيرة خلال الأسبوع الماضي لكافة التعاملات الآجلة والفورية.

واختتم سعر الذهب للعقود الآجلة خلال تعاملات أمس الجمعة، على خسارة قدرها 15.70 دولار بنسبة انخفاض 0.81%.

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